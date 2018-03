23-jähriger Autofahrer erliegt seinen Verletzungen

Anzeige

Mannheim.Der 23-jährige Autofahrer, der am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall im Mannheimer Rheinauhafen frontal mit einem Lastwagen kollidierte, ist am Freitagnachmittag seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei mit. Der junge Mann hatte in der Duisburger Straße ein Fahrzeug überholt und war dabei mit dem ihm entgegenkommenden Lkw eines 55-Jährigen zusammengestoßen. Nachdem ihn Ersthelfer an der Unfallstelle versorgt hatten, kam er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Nach ersten Angaben der Polizei hatte der Mann trotz eines Verbots überholt. Er war zudem nach ersten Erkenntnissen mit zu hoher Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn unterwegs. Es ergaben sich außerdem Hinweise darauf, dass der Autofahrer nicht angeschnallt war.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Mannheim dauern an, teilten die Beamten am späten Freitagabend mit. Die anderen Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 30 000 Euro.