23-Jähriger greift Polizisten an

Ein 23-Jähriger hat am Montagmorgen während einer Kontrolle im Mannheimer Hauptbahnhof Polizisten angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 6.50 Uhr eine Streife im Bahnhof angesprochen, da ein Mann in einem Laden einen Diebstahl begangen haben soll. Der 23-Jährige befand sich noch im Geschäft. Als die Polizisten ihn kontrollierten, schlug er um sich und musste fixiert werden, wobei sich ein Beamter am Knie verletzte, aber dienstfähig blieb. Der 23-Jährige verblieb in Polizeigewahrsam. Ein Alkoholtest war negativ, der Mann gab jedoch an, Drogen konsumiert zu haben. Ihm wurde Blut abgenommen, nach Abschluss der Maßnahmen konnte er die Dienststelle verlassen. Eine Bodycam zeichnete die Geschehnisse auf. pol/kako

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.10.2020