23 Millionen Euro fließen in 300 neue Wohnungen

Zwei Hektar ist das Gelände an der Abraham-Lincoln-Allee groß, auf dem ab Frühjahr 2020 die ersten von insgesamt 307 Mietwohnungen auf Franklin-Mitte bezugsfertig sein sollen. Bezahlbar seien die Räumlichkeiten auch, darauf verweist das Bauunternehmen „Sahle Wohnen“ bei der Grundsteinlegung in dieser Woche. „Es ist für uns die erste in Mannheim“, sagte Uwe Sahle in seiner Begrüßungsrede. Dabei betonte er, dass „Sahle Wohnen“ ausschließlich in bezahlbaren Wohnraum investiere. Neben 217 geförderten Wohnungen baut es 90 frei finanzierte Wohnungen, die laut Sahle eine Grundmiete von etwa 10,50 Euro pro Quadratmeter nicht überschreiten werden. Frei finanziert sind Wohnungen, die weder mit öffentlichen Mitteln gefördert noch als steuerbegünstigt anerkannt sind. Sie unterliegen keiner Mietpreisbindung.

Oberbürgermeister Peter Kurz begrüßte das Engagement von Sahle Wohnen: „Das Unternehmen denkt in Quartiers- und in sozialen Kategorien. Um einen dynamischen und sozial ausgewogenen Stadtteil zu schaffen, braucht es ambitionierte Partner wie Sahle Wohnen.“ Ähnlich äußerte sich auch Achim Judt, Geschäftsführer der MWS Projektentwicklungsgesellschaft (MWSP): Ein gemeinwohlorientierter Wohnungsbau sei für „die Zukunft unserer Städte“ besonders wichtig.

Nach Bedarf ausgerichtet

OB Kurz legte mit dem städtischen Baudezernent Lothar Quast, Judt und dem Bauherrn Sahle den Grundstein für den ersten Bauabschnitt. Hier entstehen 64 geförderte und 44 frei finanzierte Wohnungen. 23,3 Millionen Euro investiert das Familienunternehmen aus dem westfälischen Greven in dieses Areal. Das Förderdarlehen des Landes betrage 9,8 Millionen Euro. Nach Angaben des Unternehmens umfasst das gesamte Neubauprojekt 187 Zwei-, 107 Drei- und 13 Vierzimmerwohnungen. „Wir bauen entsprechend dem Bedarf von Mannheim“, erklärt Uwe Sahle.

Das Unternehmen „Sahle Wohnen“ hat nach eigenen Angaben einen Bestand von mehr als 21 000 Wohnungen in über 40 Städten. Das Familienunternehmen blickt auf eine mehr als 50-jährige Geschichte zurück. ena

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018