24-Jährige wegen Diebstählen in Haft - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg.Nachdem am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg durch das Amtsgericht Heidelberg Untersuchungshaftbefehl gegen eine 24-Jährige erlassen worden ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die Inhaftierte

steht im dringenden Verdacht, mindestens zwei Diebstähle in Heidelberg begangen zu haben.

Wie die Behörden mitteilten, soll die Frau aus Bulgarien laut Aktenlage bereits 2018 eine 93-jährige Dame in einem Lebensmittelmarkt in der Poststraße bestohlen haben. Nun war sie am 25. November gegen 15.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Heidelberger Hauptstraße aufgefallen. Hier hatte sie zunächst vergeblich versucht, einen Geldbeutel zu stehlen. Da das Opfer dies bemerkte, habe die 24-Jährige ihr Vorhaben abgebrochen.

Die Ermittler des Polizeireviers Heidelberg-Mitte suchen nun die Dame, die die 24-Jährige versucht hat zu bestehlen. Zeugen mögen sich unter der Rufnummer 06221/99-1700 melden.

