24-Jähriger bei Unfall in Mannheim schwer verletzt

Mannheim.Ein 24-Jähriger hat sich am Freitagabend bei einem Unfall im Mannheimer Stadtteil Sandhofen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 67-Jähriger mit seinem Auto auf der Gaswerkstraße in Richtung Hanfstraße. An der Kreuzung zur Sandhofer Straße missachtete er die Vorfahrt und bog ab. Dabei kollidierte er mit dem Fahrzeug des 24-Jährigen, der in Richtung Luzenberg unterwegs war.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug des jungen Mannes über die Straße, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, kam der 24-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr schlossen die Beamten aus. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzten die Beamten auf rund 7 500 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 / 1744045 zu melden.