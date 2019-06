24-Jähriger nach Unfall vor Gericht

Ein 24-Jähriger muss sich am Freitag wegen eines schweren Unfalls in Käfertal vor dem Amtsgericht verantworten. Laut Anklage fuhr er am 2. April 2018 gegen 4 Uhr auf der Mannheimer Straße so schnell in Richtung Rollbühlstraße, dass das Heck seines Pkw ausbrach und er fast gegen eine Verkehrsinsel stieß. Danach soll er weitergerast sein und schließlich ein parkendes Auto gerammt haben, das etwa acht Meter nach vorne geschoben wurde. So wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Der Gesamtschaden an den drei Autos wird mit 18 000 Euro angegeben. Der Prozess beginnt am Freitag um 9 Uhr im Sitzungssaal 109 des Amtsgerichts. sma

