24-Jähriger wirft mit Ziegeln

Mehr als zwei Stunden lang hat ein verwirrter Mann am Samstag Einsatzkräfte in der Hardenburgstraße auf der Rheinau beschäftigt. Wie die Polizei mitteilte, meldete gegen 15 Uhr ein Anwohner, dass sich auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses ein Mann befinde und mit Dachziegeln werfe.

Auch die Beamten wurden von ihm mit Ziegeln beworfen. Die Straße wurde abgesperrt, um einer Verletzung von Passanten vorzubeugen. Der Polizei zufolge gestaltete sich die Kontaktaufnahme mit dem 24-jährigen Mann äußerst schwierig, da er sich weigerte, sowohl mit den Beamten als auch mit der Feuerwehr zu sprechen. Schließlich zog er sich selbstständig in seine Dachgeschosswohnung zurück, in der Polizisten des Reviers Neckarau bereits auf ihn warteten und ihn in Gewahrsam nahmen. Anschließend wurde der junge Mann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Polizei vermeldete keine Verletzten. jeb

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.05.2019