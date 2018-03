250 Personen erwartet

Anzeige

Heute sind in einigen Städten Baden-Württembergs Versammlungen von Kurden angekündigt – so auch in Mannheim. Unter dem Motto „Newroz – Kurdisches Neujahrsfest und Fest des Frühlings“ kommen die Menschen am Alten Messplatz zusammen. Wie Desirée Leisner, Sprecherin der Stadt, mitteilte, werden laut Veranstalter 250 Menschen erwartet. Die Versammlung ist von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr geplant.

Im Zusammenhang mit dem Vorrücken der türkischen Armee in der syrischen Kurden-Region Afrin steigt das Risiko von Spannungen zwischen Kurden und Türken in Deutschland. Die Polizei will auch deswegen rund um die Veranstaltungen Präsenz zeigen, wie ein Sprecher gestern sagte. Das kurdische Fest Newroz wird am 20. oder 21. März gefeiert und markiert den Anfang des Frühlings. jor/dpa