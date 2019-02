2500 Euro hilft Kindertheater

Mit der Bridging IT GmbH hat das Kindertheater des Capitol Mannheim einen neuen Hauptförderer gefunden. Das unabhängige IT-Beratungsunternehmen hat in der Metropolregion zwei Standorte in Mannheim und Heidelberg mit über 220 Mitarbeitern. Zu einer Probe des neuen Kindertheaterstücks „Ein Feuerwerk für den Fuchs“ aus der beliebten Pettersson & Findus Reihe, das am 17. März Premiere feiert, kamen Jochen Ruben, Verantwortlicher Manager für den Standort Rhein-Neckar, und Andreas Frary (Chief Portfolio Officer). Sie übergaben der künstlerischen Leiterin Corinne Kraußer sowie Geschäftsführer Thorsten Riehle einen Scheck über 2500 Euro. Mit dieser Unterstützung ist es den Kindertheater-Machern möglich, gezielt Angebote für Kinder aus sozial schwachen Familien zu machen. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019