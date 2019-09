256 000 Euro an Gewinner in Mannheim

Großes Glück und etwas Pech hatte ein Lottospieler vom Waldhof. Der noch unbekannte Tipper hatte bei der Mittwochsziehung sechs Richtige, verpasste den Jackpot aber um Haaresbreite, wie Lotto Baden-Württemberg mitteilt. Auf ihn oder sie warten nun 256 000 Euro.

Der Mannheimer oder die Mannheimerin sagte die Gewinnzahlen 3, 8, 17, 28, 38 und 42 korrekt voraus. Die Wahrscheinlichkeit dafür lag Lotto Baden-Württemberg zufolge bei 1:15,5 Millionen. Zwei weitere Volltreffer in Hessen und Thüringen drückten auf die Gewinnquoten. Einen Millionentreffer verpasste der Tipper aus Mannheim knapp: Als Superzahl war die 8 auf seiner Spielquittung vermerkt, die 1 fiel am Mittwochabend aus der Ziehungstrommel. Mit der passenden Superzahl hätte sich der Gewinn auf 1,3 Millionen Euro verfünffacht.

Wer der Glückspilz ist, weiß Lotto Baden-Württemberg derzeit noch nicht. Der Tipper gab seinen Spielschein anonym in einer Annahmestelle auf dem Waldhof ab. Sein Einsatz lag bei zwei Euro. Zum Abruf der 256 000 Euro muss nun die gültige Spielquittung vorgelegt werden. Dies kann der Gewinner in jeder Annahmestelle im Land oder in der Stuttgarter Zentrale tun. Den letzten Großgewinn in Mannheim hatte es im Juni gegeben – damals flossen 100 000 Euro aus der Zusatzlotterie Super 6 nach Käfertal. red/imo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.09.2019