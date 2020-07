26-Jähriger fährt nach Vorstellungsgespräch mit Firmenwagen davon - Verdächtiger in Haft

Weil nach einem Vorstellungsgespräch ein hochwertiges Firmenfahrzeug gestohlen und ohne Fahrerlaubnis durch die Gegend gefahren haben soll, sitzt ein 26-Jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, hatte der junge Mann am 1. Juli nach einem Vorstellungsgespräch in der Schneeberger Straße im Stadtteil Vogelstang die Schlüssel zu einem BMW X4 im Wert von 50.000 Euro gestohlen. Das auf dem Firmenparkplatz abgestellte Fahrzeug nach der 26-Jährige in der Folge an sich und fuhr damit davon. Erst am folgenden Tag konnte der Mann von Beamten der Polizei auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Otterstadt ausgemacht und festgenommen werden.

Bereits in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni soll der Mann mit zuvor entwendeten Zweistschlüsseln einen Kleinwagen in der Mannheimer Neckarstadt gestohlen haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen den Mann Haftbefehl erlassen. Er wurde nach der Vorführung beim Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Derzeit werden im Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.