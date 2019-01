26-Jähriger leistet Polizei Widerstand

Ausgerastet ist ein 26-Jähriger im Hauptbahnhof. Laut Mitteilung von gestern wurde der angetrunkene Mann am Donnerstagabend auf der Wache der Bundespolizei vorstellig. Die Beamten hätten das Anliegen des Algeriers nur erahnen können – und ihn deshalb aufgefordert, am nächsten Tag in nüchternem Zustand zu kommen. „Unmittelbar nach Verlassen der Wache urinierte er gegen ein abgestelltes Privatfahrzeug. Anschließend trat der Mann gegen den Scheinwerfer eines Streifenfahrzeugs. Dieses blieb jedoch unbeschädigt“, teilte die Polizei mit. Beamte verfolgten das Geschehen mittels Kameraüberwachung und nahmen den 26-Jährigen fest. Dabei habe er erheblichen Widerstand geleistet. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Noch in der Gewahrsamszelle versuchte der Mann, sich selbst zu verletzen, indem er seinem Kopf mehrfach gegen die Zellenwand schlug. Später wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt, muss aber mit einer Anzeige rechnen. bhr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019