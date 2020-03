Mannheim/Heidelberg.Strahlender Sonnenschein hat am Samstag die Menschen aus dem Haus gelockt. Die Polizei Mannheim kontrollierte Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen und zieht trotz einiger bemerkenswerter Ausnahmen eine positive Bilanz.

Insgesamt wurden laut Polizei fast 1000 Personen kontrolliert. Dabei wurden 264 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt. Gegen 217 Personen wurden Bußgeldverfahren, gegen 47 Personen Strafverfahren eingeleitet.

Hauptsächlich handelte es sich bei den Verstößen um Garten- oder sogenannte "Corona-Partys". Auch andere Versammlungen mussten beendet werden. So meldeten die Beamten ein Picknick auf der A6, bei dem sich rund 25 durchreisende Personen auf einem Grünstreifen zum Essen niedergelassen hatten.

Um gemeinsam "ihren Durst zu stillen", trafen sich nach Polizeimeldung zehn Menschen am Bahnhof; in Leimen versammelten sich Feierfreudige zu einer Garagenparty.

Ein Ehepaar mit seinen beiden Kindern hatte sich gemeinsam mit einem Bekannten offenbar Zutritt zum Strandbadgelände verschafft. Bei Erblicken der Beamten wollten alle Reißaus nehmen, wurden allerdings trotzdem kontrolliert. Ob sie zum Betreten des Geländes das Trassenband abrissen, um zudem einen Kinderwagen darunter durchzuschieben, ist nicht bekannt.

Mehr als 30 zusätzliche Streifenwagenbesatzungen waren im Auftrag des Polizeipräsidiums Mannheim unterwegs. Auch Polizeireiter und Boote der Wasserschutzpolizei kontrollierten die Einhaltung der Allgemeinverfügung.