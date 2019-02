28-Jähriger ohne Fremdeinwirkung gestorben

Mannheim.Bei der am Montag gefundenen Leiche am Mannheimer Neckarufer geht die Polizei nicht von einer Tötung durch Fremdeinwirkung aus. Somit wurde der 28-Jährige Bulgare nach derzeitigem Sachstand wohl nicht Opfer eines Kapitalverbrechens, teilte die Polizei mit.

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion beim Institut für Rechtsmedizin in Heidelberg, die am Montagnachmittag durchgeführt wurde, soll sich der Mann mit einem scharfen Gegenstand selbst am Arm verletzt haben, sodass er wohl verblutete. Dazu würde passen, dass die Polizei in der Nähe der Leiche ein Messer auffand und sicherstellte.

Am Montag hatte ein Schiffskapitän gegen 10 Uhr eine Leiche am Neckarufer im Bereich der Dammstraße entdeckt. Er alarmierte daraufhin die Polizei. Auf einer Länge von rund 200 Metern hatten die Beamten das nördliche Neckarufer rund um die Jungbuschbrücke abgesperrt.

Etwa 30 Kräfte – darunter auch Taucher der Wasserschutzpolizei – waren im Einsatz und suchten nach Spuren, um zu ergründen, wieso der Mann tot ist. Bis in die Abendstunden hinein suchten Mitarbeiter des Kriminalkommissariats das Neckarufer wie auch den Flussgrund ab und befragten außerdem zahlreiche Anwohner.