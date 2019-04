28-Jähriger wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels bei Time Warp festgenommen

Mannheim.Ein 28-Jähriger soll bei der Time Warp am Wochenende auf dem Mannheimer Maimarktgelände gewerbsmäßig mit Drogen gehandelt haben. Deshalb wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen ihn erlassen. Das teilten die Behörde und die Polizei Mannheim am Montag mit.

Der Tatverdächtige war Polizeibeamten am frühen Sonntagmorgen in der Xaver-Fuhr-Straße vor dem Maimarktgelände aufgefallen, da er ständig zwischen Haupteingang, Straßenbahnhaltestelle und Großparkplatz gekreist und dabei Kontakt zu verschiedenen Personen aufgenommen haben soll.

Bei einer anschließenden Kontrolle wurden 108 Ecstasy-Tabletten, sowie insgesamt 122 verkaufsfertige Briefchen mit pulverförmigem Ecstasy sowie Ketamin bei dem Mann gefunden. Die Drogen soll er zum Verkauf angeboten haben. Das Ketamin - ein Arzneimittel, das in der Anästhesie und in der Schmerzbehandlung eingesetzt wird - wollte er offenbar ebenfalls als Ecstasy verkaufen.

Der Mann aus Italien wurde noch am Sonntag dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an. (dls)