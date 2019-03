3 D-Druck unter der Lupe

Dreidimensionale Gegenstände per Drucker herstellen? Der 3 D-Druck macht’s möglich. Die Technologie ist am Mittwoch, 13. März, ab 17 Uhr das Thema des Medienmittwochs in der Zentralbibliothek im Stadthaus in N 1. Besucher können dabei live mitverfolgen, wie der 3 D-Drucker Makerbot arbeitet. Zusätzlich erklären und zeigen die Mitarbeiter Anwendungsgebiete und Funktionen des Geräts. Der Medienmittwoch ist ein Angebot der Stadtbibliothek, das einlädt, die Weiten der neuen Medienwelt zu erleben. Begleitet von erfahrenen Mitarbeitern werden Themen wie E-Books, soziale Netzwerke oder Datensicherheit im Internet erschlossen. tbö

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.03.2019