30-Jähriger mit Stange verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern in der Mannheimer Neckarstadt-West ist gestern einer der Beteiligten mit einer Eisenstange verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam es gegen 14.10 Uhr in der Mittelstraße zum Streit zwischen einem 30-jährigen Mann und einem 30- und 44-jährigen Duo. Der Angreifer habe die beiden Kontrahenten zunächst mit einem Messer bedroht. Daraufhin schlug der 44-Jährige mit einer zwei Meter langen Eisenstange dem 30-Jährigen auf den Kopf und verpasste ihm eine blutende Wunde. Auch am Arm wurde der Mann mit der Stange verletzt.

Aggressives Verhalten

Der 30-jährige Angreifer gab bei einer anschließenden Kontrolle an, dass er lediglich gestürzt sei. Von einer Auseinandersetzung habe er nichts wissen wollen, so die Polizei weiter. Gegenüber den Beamten soll er sich aggressiv verhalten haben, auf Zuruf sei der Mann nicht stehengeblieben. Die Beamten brachten ihn anschließend zu Boden und in Gewahrsam. Das Duo wurde ebenfalls angetroffen und zum Sachverhalt befragt. Hintergründe und Tatablauf sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise an Telefon 0621/3 30 10. jor/kpl/pol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.04.2019