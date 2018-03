30 Minuten radeln für das Klima

Anzeige

Der Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und die Fahrradinitiative Mannheim laden am Samstag, 24. März, dazu ein, die Earth Hour mit einer Lichterfahrt symbolisch zu unterstützen. Bereits zum zwölften Mal findet dann die internationale Klimaschutzaktion statt. Als globales Zeichen für den Schutz der Erde gehen die Lichter unzähliger Gebäude und Sehenswürdigkeiten aus.

Auch in Mannheim wird symbolisch der Schalter umgelegt und die Beleuchtung des Wasserturms und weiterer bekannter Gebäude um 20.30 Uhr für eine Stunde ausgeschaltet. Dazu soll es in diesem Jahr wieder eine Fahrrad-Lichterfahrt als symbolische Unterstützung geben. Der ADFC und die Fahrradinitiative Mannheim rufen gemeinsam zu dieser Lichterfahrt auf. Um 19 Uhr trifft man sich auf dem Lindenhof Speyerer Straße/Ecke Schwarzwaldstraße, um gemeinsam und gemächlich auf einer etwa sechs Kilometer langen Strecke in etwa einer halben Stunde zur Earth-Hour-Veranstaltung in Q6/Q7 zu radeln.

Dort können sich die Teilnehmenden bei Kaffee, Kuchen und Live-Musik bis 20.30 Uhr über das Motto der diesjährigen Earth Hour „Bleib deinem Becher treu“ informieren, mit dem für Kaffee-Mehrwegbecher geworben wird.