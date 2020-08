300 Kilometer in zwölf Stunden

Mannheim.Die Fahrbahn auf dem Großparkplatz P 20 am Maimarktgelände ist nach dem frühmorgendlichen Regen fast wieder getrocknet. Jochen Glasbrenner hat wegen des Wetters seinen Start um eine Stunde nach hinten auf neun Uhr verschoben. Der 46-jährige Stuttgarter hat an diesem Freitag viel vor. Er will einen neuen Guinness-Weltrekord aufstellen und mehr als 300 Kilometer innerhalb von zwölf Stunden

...