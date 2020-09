300 Renntag-Tickets im freien Verkauf

Mannheim.Wenn der vierte und vorletzte Galopprenntag auf der Seckenheimer Waldrennbahn am kommenden Sonntag über die Bühne geht, sind – wie schon im August – wieder 500 Zuschauer zugelassen. Davon kommen 300 Tickets in den freien Verkauf und können im Internet unter www.badischer-rennverein.de/brv_online_tickets oder über www.ticket-regional.de erworben werden. Ein Verkauf an der Tageskasse findet nicht statt.

Die Karte kostet 29 Euro, enthält aber auch die Parkgebühr von 3 Euro, die Vorverkaufsgebühr von ebenfalls 3 Euro und einen Wettgutschein in Höhe von 10 Euro. Alle Gäste müssen ihr ausgedrucktes Ticket, den Personalausweis und eine Corona-Erklärung mitbringen, die ebenfalls bei der Ticketbuchung heruntergeladen werden kann.

