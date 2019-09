300 Umzugskisten wechseln in „Hau-Ruck-Aktion“ den Standort

Sommerferien? Nicht für Klaus Zeimer. „Ich war fast jeden Tag hier“, erzählt der künftige Leiter der Carl-Benz-Schule (CBS) lachend, während er an zahllosen Umzugskisten vorbei in einen Raum geht, der noch sehr nach Baustelle aussieht. „Das ist das künftige Lehrer-Arbeitszimmer“, erklärt er im Gespräch mit dem „Mannheimer Morgen“. In wenigen Tagen soll hier alles fertig sein.

Dass die

...