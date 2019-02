3000 Läufer beim Sportspektakel erwartet

Nicht nur der Wettkampf, sondern vor allem Spaß und Miteinander sollen beim vierten Bauhaus Firmenlauf im Vordergrund stehen. Das ist den Initiatoren des Breitensportspektakels wichtig. „Wir wollen die Teilnehmer aus dem Arbeitsleben heraus zum Sport animieren“, erläutert Uwe Kaliske, Fachbereichsleiter Sport und Freizeit der Stadt Mannheim, die auch in diesem Jahr mit gleich mehreren Fachbereichen an den Start gehen wird. Daniel Barth, Leiter des Gesamtbereiches Personalservice beim Titelsponsor Bauhaus, betont: „Unsere Mitarbeiter sind oft den ganzen Tag auf den Beinen, teilweise sind Leute dabei, die nie laufen gehen. Natürlich ist der sportliche Ehrgeiz bei der Veranstaltung eher Nebensache.“

Der Startschuss erfolgt am Donnerstag, 27. Juni, um 18 Uhr vor dem Carl-Benz-Stadion. Fünf Kilometer lang ist die Strecke. Sie führt durch den unteren Luisenpark in Richtung Innenstadt und entlang des Hans-Reschke-Ufers wieder zurück zur Theodor-Heuss-Anlage – auf flachen und für jedermann geeigneten Abschnitten. Unterwegs kümmern sich zahlreiche Helfer um die Verpflegung. Außerdem ist ab 17 Uhr ein Rahmenprogramm mit Livemusik der Band Project xXx geplant.

Je ein Euro der Anmeldegebühr von 15 Euro pro Person soll an ein sportliches Projekt fließen. Da sei bei 2300 Teilnehmern im vergangenen Jahr durchaus eine beträchtliche Summe zusammen gekommen, sagt Kaliske. Diesmal könnte es sogar noch mehr werden: Insgesamt rechne man mit 3000 bis 3500 Teilnehmern aus etwa 250 regionalen Wirtschaftsunternehmen, bestätigt Ralf Niedermeier, Geschäftsführer der Eventagentur n plus sport, die die Aktion in Kooperation mit der Stadt Mannheim sowie mehreren Vereinen und Sponsoren organisiert. Auch für die nächsten Jahre erhoffen sich die Initiatoren ein „kontinuierliches Wachstum der Teilnehmerzahlen, um die immense Infrastruktur der Veranstaltung weiter aufzubauen“, wie Daniel Barth betont.

Ganz im Zeichen des sportlichen Miteinanders bekommt jeder Läufer am Ziel eine Medaille. Zusätzlich gibt es einen Kreativ-Preis für das beste Outfit. Und die drei schnellsten Teams in den Klassen Frauen, Männer und Mixed sowie die Unternehmen mit den meisten Teilnehmern und den meisten Azubis werden ausgezeichnet. Ganz ohne Wettkampf geht es dann doch nicht. lor

