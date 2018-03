31-Jähriger angeklagt

Anzeige

Er soll einen anderen Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben, darum hat die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage gegen einen 31-Jährigen erhoben. Sie wirft dem Angeschuldigten vor, im September des vergangenen Jahres in der Innenstadt dem Geschädigten mit einem Messer zweimal in den Oberkörper gestochen zu haben. Dabei habe er den Tod seines Opfers billigend in Kauf genommen, so die Staatsanwaltschaft.

Der Geschädigte sei durch die Messerstiche im Bereich des Brustkorbs verletzt worden und habe mehrere Tage stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen. Vorausgegangen war laut Staatsanwaltschaft ein Streit über eine Geldforderung. Den Vorwurf des versuchten Totschlags habe der Angeschuldigte bestritten und angegeben, zur Selbstverteidigung gehandelt zu haben. Daneben soll der Mann aus Bosnien-Herzegowina in Mannheim drei Mal in Wohnungen eingebrochen sein und hier Wertgegenstände und Geld entwendet haben. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.