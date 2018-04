315 Strafverfahren wegen Drogendelikten eingeleitet

Anzeige

Video Lokales Mannheim: Polizei kontrolliert Anfahrtswege zu "Time Warp"-Festival - Großkontrolle auf der A6 bei Hockenheim

Die Polizei begann mit den umfangreichen Kontrollen auf den Verkehrsrouten in Richtung Veranstaltungsgelände bereits in der Anfahrtsphase des Festivals. Die Kontrollen am Rastplatz Hockenheim-Ost fingen um 16 Uhr an. Bereits bis zum Samstagabend hatten die Beamten mehr als 40 Strafverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet. Bis Sonntagvormittag waren es dann schon 180 Strafverfahren. 1 200 Personen, 200 Autos und 11 Reisebusse waren bis dahin kontrolliert und 33 Autofahrern wegen des Verdachts der Drogenbeeinflussung Blutproben entnommen worden. Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtete, gab es bei den Kontrollen am Abend an der Rastanlage keine Probleme, die Menschen zeigten sich kooperativ. Viele Besucher reisten auch aus der Schweiz, Italien, Österreich und Frankreich an. Die Kontrollen zur Veranstaltung dauerten auch am Sonntagmittag noch an.

Die Beamten berichteten von dem Festivalgelände, dass ein unbekannter Täter einer 22-Jährigen während der Veranstaltung von hinten ihre Goldkette vom Hals riss. Die Kette hatte einen Wert von 1 300 Euro. Die 22-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Eine vollständige Bilanz zur diesjährigen „Time Warp“ wollen die Beamten zeitnah vorlegen.

Im vergangenen Jahr hatte die Polizei insgesamt 900 Fahrzeuge und 2000 Personen kontrolliert. Bei 105 Autofahrern war eine Blutprobe entnommen worden, da sie unter Einfluss von Drogen oder Alkohol standen. Im Jahr 2017 hatte die Polizei 324 Strafverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet.