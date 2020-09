32 neue Fälle an einem Tag

Nochmals dringend weist die Stadt Mannheim die Bürger auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln auch im Arbeitsumfeld hin. Ebenfalls erinnert sie an das Tragen der Alltagsmaske – auch unter dem Aspekt des Eigenschutzes mit Blick auf die Schwere von Infektionen. Der Grund ist, dass am Mittwoch 32 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet wurden. Ein großer Teil der neuen Fälle geht nach Angaben der Stadt auf eine jeweilige Ansteckung im familiären oder persönlichen Umfeld zurück. Mehr Informationen konnte die Stadt am Mittwochabend noch nicht mitteilen. stp

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.10.2020