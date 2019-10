33-Jährige liegt tot im Treppenhaus

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, seine Ex-Freundin in der Innenstadt getötet zu haben. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntagmorgen in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgaben, wurden die Rettungskräfte in der Nacht zuvor in ein Wohnhaus in den Quadraten gerufen. Im Treppenhaus fanden sie die 33-jährige Frau, die tödlich verletzt worden war. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb das Opfer noch vor Ort.

Eine zweite, schwer verletzte Frau wurde mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Laut Presseerklärung sei ihr Zustand stabil. Das bestätigte eine Sprecherin auf „MM“-Nachfrage noch einmal am frühen Abend. Die Ermittler gehen derzeit von einem Tötungsdelikt und einem versuchten Tötungsdelikt aus. Als dringend tatverdächtig gilt der Ex-Freund der Verstorbenen. Nach ersten Ermittlungsergebnissen soll es in dem Hausflur zu einem Streit gekommen sein.

Der Tatverdächtige wurde am frühen Sonntagmorgen von einem Sondereinsatzkommando (SEK) festgenommen. Er soll zeitnah einem Haftrichter des Amtsgerichts vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet. Darüber hinaus gab die Polizei keine weiteren Hintergründe und Einzelheiten heraus. „Aus ermittlungstaktischen Gründen“, begründete die Sprecherin. Die Ermittlungen zur Tat dauern an.

Ähnlicher Fall auf der Rheinau

Erst vor gut zwei Monaten kam es auf der Rheinau zu einer tödlichen Beziehungstat. Am Nachmittag des 16. August soll ein Mann rund 20 Mal mit einem Messer auf seine Ex-Freundin eingestochen haben. Zeugen beobachteten damals, wie der Mann anschließend vom Balkon seiner Wohnung im fünften Stock sprang. Er selbst wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die junge Frau, die von Beamten tot in der Wohnung gefunden wurde, und der mutmaßliche Täter, sollen laut Zeugen eine schwierige Beziehung geführt haben.

Und obwohl Staatsanwaltschaft und Polizei weder die Identität der spanischen Studentin noch die des Ex-Freundes veröffentlicht hatten, kursierten schon kurze Zeit nach der Tat sowohl Bilder als auch Namen und Alter des Paares in sozialen Netzwerken. Auch zahlreiche spanische Medien wie etwa Spaniens größte Zeitung „El País“, berichteten über den Fall in Mannheim. Kollegen der Getöteten starteten eine Spendenaktion für die Angehörigen, um sie bei Beerdigung und Überführung ihrer Tochter nach Spanien zu unterstützen. Ein fünfstelliger Betrag kam zusammen. pol/onja/lok

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.10.2019