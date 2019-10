34-Jähriger greift zwei Polizisten an

Weil ein 34-Jähriger zwei Polizisten angegriffen hat, wird gegen ihn ermittelt. Angeblich versuchte er, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Hochuferstraße in der Neckarstadt einzutreten. Vor Ort gestaltete sich die Situation am Dienstagabend laut Polizeimitteilung unübersichtlich, weswegen zunächst einmal die Streitparteien getrennt werden sollten. Dabei griff der 34-Jährige die Polizisten an, die Beamten setzten Pfefferspray ein. Dadurch konnte der Mann festgenommen und zum Revier gebracht werden. Auf dem Weg dorthin beleidigte der Beschuldigte die Polizisten. Er wird sich gleich auf mehrere Strafanzeigen einstellen müssen. pol/lok

