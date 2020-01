35 000 Unterstützer

Mehr als 35 000 Menschen unterstützen die Petition des Mannheimer Polizei Sportvereins. Den Aufruf hatte der Fußball-B-Ligist gestartet, um die Abschiebung seines Spielers Mouhamadou Ouro Zato (Bild) zu verhindern. Seit mehr als einem Jahr geht der 28-Jährige aus Togo für den PSV auf Torejagd, erzielte in der Vorrunde 15 Treffer. Über Libyen gelangte Zato nach Italien in die EU. Weil das Dubliner Abkommen besagt, dass für die Durchführung des Asylverfahrens eben jenes Land zuständig ist, in dem der Flüchtling erstmals registriert wurde, muss Zato nach Italien.

„Herzlich, fröhlich und hilfsbereit“

Anfang des Jahres wurde ihm mitgeteilt, dass seine Abschiebung unmittelbar bevorstehe. Weil sich seine Teamkameraden damit allerdings nicht abfinden wollen, haben sie die Petition „Kämpfen für Mouhamadou“ gestartet. Trainer Christian Wroblewski beschreibt seinen Spieler Zato als „super Typ“ sowie „herzlich, fröhlich und hilfsbereit“. Indem die Marke von 35 000 Unterstützern geknackt wurde, haben die Initiatoren ihr selbstgestecktes Ziel erreicht. lok (Bild: PSV)

Info: Die Petition online unter bit.ly/petition-psv

