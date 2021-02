35-Jährigen mit Sektflasche in der Neckarstadt erschlagen - Prozessauftakt

Mannheim.Husam A. soll sein Opfer „ grausam getötet haben“. So lautet die Anklage von Oberstaatsanwältin Zipperer im Mordprozess gegen den 34-jährigen Iraker vor der 1. Strafkammer am Mannheimer Landgericht. Am 7. Juli 2020 soll der Angeklagte sein Opfer mit einer gefüllten Sektflasche erschlagen haben, „aus Verärgerung, weil er in der Wohnung in der Neckarstadt nicht übernachten durfte“, so die

...