35 Menschen in Sicherheit gebracht

Der Brand war auf einem Balkon des Hochhauses ausgebrochen. © Rene Priebe

35 Menschen sind gestern Abend wegen eines Brandes aus einem zwölfstöckigen Hochhaus in der Murgstraße (Neckarstadt-Ost) in Sicherheit gebracht worden. Fünf Bewohner wurden leicht verletzt, vier von ihnen erlitten eine leichte Rauchvergiftung, einer war gestürzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren gegen 19.40 Uhr auf einem Balkon im vierten Obergeschoss abgestellte Gegenstände in Brand geraten. 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr konnten das Feuer, das auf die darüberliegenden Stockwerke übergegriffen hatte, schnell löschen. Die betroffenen Bewohner wurden vor Ort von den Einsatzkräften betreut. Die Ermittlungen zu Brandursache und Schadenshöhe laufen. pol/stp

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.08.2020