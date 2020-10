35 neue Corona-Fälle - Zahl der nachgewiesenen Infektionen erhöht sich auf 1911

Mannheim.Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Mannheim hat sich auf insgesamt 1911 erhöht. Nach Angaben der Verwaltung wurden dem Gesundheitsamt bis Sonntag (16 Uhr) 34 weitere Fälle einer nachgewiesenen Infektion mit dem Virus gemeldet.

Bislang sind in Mannheim 1389 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 508 akute Fälle. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben.

Die Mehrzahl der positiven Fälle stammt laut Gesundheitsamt von Infektionen im direkten Kontakt, also engen Kontaktpersonen von bereits positiv gemeldeten Fällen, die sich auch schon in Quarantäne befinden. Es sind sowohl mehrere Cluster (Anhäufung von Fällen in bestimmten Gruppen) zu beobachten, als auch Einzelfälle außerhalb solcher Cluster.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 25.10.2020