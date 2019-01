360-Grad-Video: Das Mannheimer Silvester-Feuerwerk 2018/19

Mannheim.Eine spektakuläre Perspektive hat unser Video-Mann David Borymski in der Silvesternacht 2018 bezogen: Das Dach des Hochhauses der Hochschule Mannheim. Dort filmte er das Feuerwerk zum Jahreswechsel in beeindruckender 360-Grad-Ansicht. Etwas mehr als elf Minuten Feuerwerk über Mannheim können in alle Richtungen betrachtet werden - nur das Wetter hätte noch besser sein können.

Viel Spaß beim Anschauen!

Wer das Jahr 2018 in der Region Rhein-Neckar noch mal Revue passieren lassen möchte, findet unter morgenweb.de/2018 einen multimedialen Zeitstrahl, Berichte, Fotostrecken und Videos.

Wer die Vorfreude auf 2019 steigern möchte, klickt sich unter morgenweb.de/2019 durch unseren Zeitstrahl mit den wichtigsten Ereignissen, die 2019 in der Metropolregion anstehen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.01.2019