37-jähriger Mann vor Café attackiert

Anzeige

Ein 37-jähriger Mann ist nachts vor einem Café auf der Schönau von zwei Männern attackiert und schwer im Gesicht verletzt worden. Wie die Polizei gestern berichtete, hat sich der Angriff am Sonntag zwischen Mitternacht und ein Uhr ereignet. Das Opfer wurde vor dem Lokal in der Johann-Schütte-Straße von zwei Unbekannten abgepasst. Nach Angaben des Geschädigten schlugen die beiden Männer unvermittelt auf den 37-Jährigen ein. Der Verletzte begab sich in ärztliche Behandlung und erstattete erst am Montag Anzeige bei der Polizei. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schönau unter der Telefonnummer 0621/77 32 30 zu melden. Auch das Revier Sandhofen nimmt Hinweise unter der Nummer Telefon 0621/77 76 90 entgegen. pol