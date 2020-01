38-Jähriger auf Spielplatz überfallen

Unbekannte haben einen 38-Jährigen auf einem Spielplatz in der Innenstadt überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3 Uhr bei G 6 von einer mehrköpfigen Gruppe angesprochen und nach Zigaretten gefragt. Als er seinen Weg fortsetzte, wurde er auf Höhe des Spielplatzes von mindestens drei Männern eingeholt und niedergeschlagen. Die Unbekannten raubten sein Bargeld. Anschließend flüchteten sie.

Der 38-Jährige verlor laut Polizei kurzzeitig sein Bewusstsein. Er erlitt eine Platzwunde und weitere Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Laut Polizeimitteilung habe einer der Täter dunkle Haare, die unten kürzer und oben länger geschnitten sind. Er habe eine graue Stoff-Jogginghose und rote Turnschuhe getragen. Zeugen werden gesucht: 0621/1 74 44 44. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.01.2020