38-Jähriger bei Überfall verletzt

Ein 38-jähriger Mann ist am Montag gegen 2 Uhr in der Tattersallstraße überfallen worden. Nach Polizeiangaben wurde er von einem unbekannten Mann nach einer Zigarette gefragt. Als der 38-Jährige dies verneinte, forderte der Unbekannte die Herausgabe des Mobiltelefons und versuchte mehrfach, es aus der Hosentasche seines Opfers zu ziehen. Es kam zum Gerangel, wobei beide zu Boden fielen und sich der 38-Jährige an Knie, Ellenbogen und Stirn verletzte. Als ein Anwohner einen Rollladen hochzog und laut rief, flüchtete der Täter in Richtung Hauptbahnhof. Er soll 25 bis 30 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß, schlank und von nordafrikanischer Erscheinung sein. Er hat schwarze, nackenlange Haare, die nach hinten gegelt waren. Er trug eine schwarze Adidas-Jacke. Zeugen, insbesondere der Anwohner, sollen sich bei der Kripo melden, Tel. 0621/174 44 44. pol/cs

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.08.2020