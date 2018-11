39-Jähriger verprügelt

Nachdem ein 39 Jahre alter Mann in Neckarau zwei Jugendliche beim Versuch erwischt hat, ein Fahrrad zu stehlen, ist er von den beiden verprügelt worden. Nach Angaben der Polizei von gestern hatten sich die Jugendlichen am Montag gegen 12 Uhr vor einem Einkaufszentrum in der Angelstraße am Schloss eines Fahrrads zu schaffen gemacht. Nachdem der 39-Jährige sie darauf ansprach, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und der Mann ging weiter in das Einkaufszentrum. Die Jugendlichen folgten ihm und schlugen im Foyer mit Fäusten auf ihn ein. Ein Zeuge kam dem Mann zur Hilfe. Die jugendlichen Männer ergriffen die Flucht und liefen in Richtung Straßenbahnhaltestelle „Friedrichstraße“. Der Mann wurde durch die Faustschläge verletzt.

Die beiden Täter werden jeweils auf 16 Jahre geschätzt. Einer der beiden war etwa 1,75 Meter groß, von dicker Statur und trug einen Oberlippenbart. Er war mit einer hellen, knielangen Jacke und einer schwarzen Schildkappe bekleidet. Zudem trug er einen Rucksack. Der andere Täter wird auf 1,70 Meter geschätzt. Er ist schlank und trug eine schwarze hüftlange Jacke sowie ein ebenfalls schwarzes Basecap.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Tel.: 0621/83 39 70. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018