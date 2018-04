4. Der grüne Hügel als Zentrum

Anzeige

Derzeit ist Franklin ausgesprochen flach, doch das soll nicht so bleiben: In der Mitte soll ein grüner, mit Gras bewachsener Hügel entstehen. Doch der Miniberg ist nicht als Selbstzweck gedacht: In seinem Inneren soll das Zentrum des Stadtviertels zuhause sein, ein Nahversorger, weitere Geschäfte und Praxen. Einige Fragen sind hier derzeit noch ungeklärt, etwa ob man den Hügel später auch betreten kann – Kinder würden sich jedenfalls sehr darüber freuen, hier hinunterzurodeln, falls einmal Schnee liegen sollte.