40 frühere Lehrer erhalten nur Teil ihrer Rente

Er hat eine enge emotionale Bindung an Kurpfalz Gymnasium und Realschule. Schon als Schüler und Student hat der 75-Jährige, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, dort in der Hausaufgabenbetreuung mitgearbeitet. Und verbrachte einen Großteil seines Lehrerdaseins, von 1979 bis 2009, in der privaten Bildungseinrichtung in M 6. Aber was er seit einem Jahr erlebt, macht ihn

...