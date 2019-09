40 Stationen für Kinder

Der Luisenpark wird sich am Wochenende in eine bunte Kinderwelt verwandeln – mit Hüpfburgen, Feuerwehrautos, Lagerfeuer, und vielen Sport- und Kreativangeboten. Am Samstag, 21. September, laden Jugendamt, Stadtparks und Stadtjugendring ab 14 Uhr zum Kinderspektakel und „Fest der Familie“ in die grüne Lunge der Stadt ein. Alle Kinder bis 15 Jahren haben an diesem Tag freien Eintritt.

Vereine, Initiativen und städtische Einrichtungen, die sich für die Jugend einsetzten, präsentieren an diesem Tag ihre Angebote: Mehr als 300 Ehren- und Hauptamtliche sind mit rund 40 Stationen vertreten. Am Stand des Jungen Nationaltheaters Mannheim etwa bietet die Kultureinrichtung anlässlich ihres 40. Geburtstags Spiel- und Bastelaktionen an. Das Jugendhaus Waldpforte baut einen Go-Kart-Parcours auf, und bei der Sportkreisjugend Mannheim können die Besucher auf einem großen Streetsoccer-Court Fußball spielen.

Die Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit und der Badische Blinden- und Sehbehindertenverein bieten zwischen 15 und 18 Uhr eine Rollstuhl-Rallye im Freizeithaus an. Die Kinder werden dabei erst von einem Profi in die Handhabung mit einem Rollstuhl eingewiesen und lernen im Anschluss an die Rallye durch verschiedene Übungen, wie sich blinde Menschen orientieren können. Mit dieser Aktion wolle die Arbeitsgemeinschaft helfen, für eine inklusive Gesellschaft zu sensibilisieren, erklärt sie. fab/cari

