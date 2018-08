40-Tonner kippt beim Abbiegen um

Ein mit Erdaushub beladener 40-Tonner ist gestern Morgen in der Boveristraße/Neustadter Straße in Käfertal beim Abbiegen umgefallen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Ein Großteil der Ladung landete dabei auf der Straße und den benachbarten Gehweg.

Der 55-jährige Fahrzeugführer wollte gegen 11.15 Uhr nach links in die Mannheimer Straße einbiegen. Nach Polizeiangaben kippte der Lastwagen im Einmündungsbereich beim Abbiegemanöver offenbar wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts um und verlor dabei seine Ladung. Der Fahrer wurde laut Polizei bei dem Unfall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden.

15 000 Euro Sachschaden

Die Aufräumarbeiten in Käfertal dauerten gestern mehrere Stunden an, da der Laster wieder aufgestellt werden musste. An der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro. Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Käfertal zur genauen Unfallursache dauern an. see

