41-Jähriger in Lebensgefahr

Ein 41-Jähriger ist in der Neckarstadt-West in Mannheim bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft gestern mitteilten, trafen sich der 41-Jährige und ein 38-Jähriger nach derzeitigem Ermittlungsstand am Donnerstagabend im Bereich der Untermühlaustraße beziehungsweise Pyramidenstraße. Dabei soll ein seit längerem andauernder Streit zwischen den Männern ausgeartet sein: Der 38-Jährige habe dem Älteren mit der Faust ins Gesicht geschlagen, ein Messer gezückt und mehrfach mit großer Wucht auf den 41-Jährigen eingestochen. Als der Mann auf dem Boden gelegen habe, habe der 38-Jährige auf ihn eingetreten. Der Niedergestochene wurde dabei lebensgefährlich verletzt, nach einer Notoperation ist sein Zustand immer noch kritisch. Die Polizei konnte den Beschuldigten am Tatort ohne Widerstand festnehmen. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts erließ wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung Haftbefehl. Der Beschuldigte kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. ham