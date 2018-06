4,1 Millionen Euro für Mannheim

Anzeige

Quast: Viele Neuanträge stehen an

„Auch wenn wir im aktuellen Programmjahr 2018 nur für bereits laufende Maßnahmen zusätzliche Fördermittel beantragt haben, stehen in den künftigen Jahren wieder vermehrt Neuanträge an“, richtet Quast den Blick in die Zukunft. Gemeint sind damit die Sanierung der Neckarstadt-West, für die gerade die vorbereitenden Untersuchungen abgeschlossen wurden, die Revitalisierung des US-Areals der „Spinelli-Barracks“ im Kontext mit der Entwicklung des Grünzuges Nordost, der Bundesgartenschau 2023 und der Schaffung von 2000 neuen Wohnungen sowie die Aufwertung des Sportparks „Neckarplatt/Pfeifferswörth“, für die gerade vorbereitende Untersuchungen durchgeführt werden, heißt es in einer Mitteilung.

„Ein finanziell dickes Brett, was wir da in den nächsten Jahren zu bohren haben“, sagt Quast. „Nach mehr als vier Jahrzehnten der guten Zusammenarbeit bin ich mir aber sicher, dass wir in enger Abstimmung mit dem Land auch hierfür passgenaue Lösungen finden werden, die es uns ermöglichen, diese Herausforderungen mit finanzieller Unterstützung aus Stuttgart zu bewältigen“, so der Baubürgermeister. has

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 10.06.2018