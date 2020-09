41 Verstöße gegen Maskenpflicht in Bahnen und an Haltestellen - 200 Ermahnungen

Mannheim.Bei einer groß angelegten Aktion im Mannheimer Stadtgebiet stellten am Donnerstag Polizei und kommunaler Ordnungsdienst der Stadt Mannheim und Mitarbeiter des RNV 41 Verstöße gegen die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr fest. Weitere 200 Personen mussten ermahnt werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Nachdem am Mittwoch bereits in Heidelberg eine ähnliche Kontrollaktion durchgeführt wurde, kontrollierten am Donnerstag nun auch in der Quadratestadt 40 Polizeibeamte gemeinsam mit 20 Mitarbeitern des RNV und einer nicht näher genannten Zahl von Mitarbeitern des kommunalen Ordnungsdienstes zwischen 16 und 22 Uhr insgesamt 170 Straßenbahnen. Hierbei wurden 18 Personen identifiziert, die die Regelungen missachteten und deshalb angezeigt wurden. Die Polizei betont jedoch, dass „ein Großteil der Reisenden sich verantwortungsbewusst verhält und die geltende Corona-Bestimmungen beachte“.

Wie schon in Heidelberg sei jedoch auch in Mannheim festzustellen gewesen, dass viele Personen angaben, nicht zu wissen, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch an Haltestellen vorgeschrieben ist. Mehr als 200 Wartende mussten mit gezielten Ansprachen ermahnt werden. Einzelne, die unverbesserlich die Maskentragepflicht missachteten, wurden zur Anzeige gebracht. 23 Betroffene erwarten deshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Auch zukünftig werden die Kontrollen in den Stadtbezirken Heidelberg und Mannheim sowie dem Rhein-Neckar-Kreis fortgesetzt.