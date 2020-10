42 neue nachgewiesene Corona-Infektionen

Mannheim.Dem Gesundheitsamt Mannheim sind am Donnerstagnachmittag bis 16 Uhr 42 weitere nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf insgesamt 1430, teilte die Stadtverwaltung am späten Abend mit.

Coronavirus aktuell: Fallzahlen aus Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und Rhein-Neckar

Bislang sind in Mannheim 1174 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in der Stadt 243 akute Fälle.