43-Jähriger muss sich vor Gericht wegen Vergewaltigung in der Ehe verantworten

Mannheim.Wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung, des sexuellen Missbrauchs, der Nötigung und der Körperverletzung muss sich seit heute Morgen ein 43-Jähriger vor dem Landgericht verantworten. Der Mann soll sich bereits vor der Ehe in einem Fall seiner Freundin sexuell genähert haben, obwohl sie zuvor erklärt hatte, nicht zu wollen. Die weiteren Vorwürfe beziehen sich auf die Zeit in der Ehe. Zweimal soll der Angeklagte demnach seine Frau zum Analverkehr gezwungen haben. In beiden Fällen habe sie zuvor diese Art des Verkehrs in aller Deutlichkeit abgelehnt. Bei einem weiteren Vorfall, so beschreibt es die Staatsanwältin, habe der 43-Jährige seine Frau mit vorgehaltener Softairpistole daran gehindert, das Haus zu verlassen. Als die beiden bereits getrennte Wege gingen und die Frau noch ein letztes Mal in die gemeinsame Wohnung kam, um ihre Kleider abzuholen, soll der Angeklagte sie mit der flachen Hand und großer Wucht auf die Stirn geschlagen haben.

Am heutigen Vormittag hat der Angeklagte auch Angaben zu seinen persönlichen Verhältnissen gemacht. Die Ehe sei mittlerweile durch ein Härtefallverfahren geschieden worden, erklärte er. Der gemeinsame Sohn lebe bei der Mutter. Auf das Umgangsrecht werde er nicht beharren, bis der Strafprozess durchgestanden sei. Der 43-Jährige ist Deutscher. Er hat studiert und arbeitet als Selbstständiger. Vor Gericht schilderte er in Anzug und Krawatte seinen zielstrebigen, beruflichen Werdegang und er gab an, seit vier Jahren in einer neuen, glücklichen Beziehung zu leben. Auch seine Ex-Frau saß in Begleitung ihres Anwalts im Gerichtssaal. Sie tritt als Nebenklägerin auf. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit machte der Angeklagte Angaben zu seinem Drogenkonsum. Verteidiger Steffen Lindberg hat für den Nachmittag eine Erklärung des Angeklagten zur Sache angekündigt. Dafür soll Publikum wieder zugelassen werden. (abo)