43 Musikfans angezeigt

43 Personen hat die Polizei bei Kontrollen rund um das Konzert der Deutsch-Rapper Bonez MC & RAF Camora am Donnerstagabend in der SAP Arena wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Die Bilanz, die die Polizei am Freitag vorlegte, verzeichnet auch zwei Verstöße gegen jugendschutzrechtliche Bestimmungen. Bei Kontrollen des Verkehrs vor und nach dem Konzert erwischten die Beamten – uniformiert wie auch in Zivil – vier Fahrer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Einer von ihnen sieht laut Polizei einer Strafanzeige entgegen. Sein Führerschein wurde vorläufig beschlagnahmt. An vier Fahrzeugen entdeckten die Beamten Veränderungen, die ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach sich zogen. Das Konzert in der SAP Arena hatten rund 6000 Menschen besucht. pol/stp

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.12.2019