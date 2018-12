450 Sternsinger helfen Kindern

Viele Sternsinger sammeln ab sofort wieder Spenden. © Ochs

„Die Sternsinger kommen!“ heißt es ab sofort in den Kirchengemeinden des Katholischen Stadtdekanats Mannheim. Bis 6. Januar bringen rund 450 Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+19“ den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen und sammeln Spenden für notleidende Kinder in aller Welt.

Viele der Sternsinger im Dekanatsgebiet sind zum wiederholten Male dabei. Doch jährlich kommen neue Mitstreiter dazu. Konfessionsübergreifend finden es Kinder und Jugendliche nach eigenen Angaben wichtig, sich für andere zu engagieren. Und so sind in diesem Jahr allein im Dekanat Mannheim rund 100 Kinder mehr als in den Jahren zuvor unterwegs.

Ausgesprochen viele Könige zählen bei der aktuellen 61. Aktion die Mannheimer Seelsorgeeinheiten Maria Magdalena (über 200 Sternsinger) und St. Martin (70). Besonders früh und ganz traditionell ohne Voranmeldung ziehen die Sternsinger in Wallstadt schon jetzt bis zum 30. Dezember von Tür zu Tür. In Seckenheim und Neckarhausen ist die königliche Schar ab heute bis 5. Januar anzutreffen, während in Käfertal-Nord am 1., 4., 5., und 6. Januar Segensbringer von Haus zu Haus gehen. In der Neckarstadt und der Gartenstadt hat sich königlicher Besuch ausschließlich am 5. Januar angesagt, während sich die Sternsinger auf dem Waldhof vom 3. bis 5. Januar, im Stadtteil Almenhof am 4. und 5. Januar, auf dem Lindenhof am 2., 3. und 4. Januar sowie in Neckarau am 5. und 6. Januar auf den Weg machen. In allen Stadtteilen stehen Pflegeheime, Kliniken und städtische Einrichtungen mit auf der Liste.

Segen für Peru und weltweit

Der Einsatz stellt in diesem Jahr unter anderem Kinder mit Behinderungen in den Mittelpunkt – unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“. Dabei werden die Hilfen, die der Einsatz der kleinen und großen Könige erst möglich macht, nicht nur in Peru spürbar. Die gesammelten Spenden – zuletzt deutschlandweit rund 48,8 Millionen Euro – kommen Straßen- und Flüchtlingskindern zugute, helfen Aids-Waisen, Kindersoldaten, Mädchen und Jungen, die nicht zur Schule gehen können, denen Wasser und Nahrung fehlen, die in Kriegs- oder Krisengebieten ohne ein festes Dach über dem Kopf aufwachsen. red

