49-Jährigem Handy gestohlen

Ein „Antänzer“ hat einem 49-Jährigen in der Seckenheimer Straße das Smartphone gestohlen. Laut gestrigem Polizeibericht wurde das Opfer am späten Mittwochabend in Höhe der Joseph-Haydn-Straße von zwei jungen Männern auf Englisch nach der Uhrzeit gefragt. Zum „Dank“ klatschten die Beiden und tänzelten um den 49-Jährigen herum. Dann gingen sie Richtung Tattersall. Wenig später bemerkte der Mann, dass sein mehrere Hundert Euro teures Handy fehlte. Er beschreibt die Täter als dunkelhäutig, ungefähr 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und kurzhaarig. Hinweise erbittet die Polizei unter den Telefonnummern 0621/174 33 10 (Oststadt) oder 0621/44 11 25 (Schwetzingerstadt). sma