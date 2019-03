50 Flaschen Whiskey weg

Beim Einbruch in eine Gaststätte in der Neckarstadt haben Unbekannte einen Tresor aufgehebelt und mehrere tausend Euro mitgenommen. Außerdem stahlen sie rund 50 Flaschen Whiskey im Wert von ebenfalls mehreren tausend Euro. Wie die Polizei gestern mitteilte, waren die Täter in der Nacht zum Sonntag durch ein aufgebrochenes Fenster in die Gaststätte in der Käfertaler Straße gelangt. Die Beamten des Reviers Neckarstadt haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die im Zeitraum von 1.30 bis 7.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich unter 0621/33 01 0 melden. imo/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019