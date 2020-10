50 Jahre im Dienst der Post

Es ist in der heutigen Zeit kein alltägliches Jubiläum: Michael Hoffert kümmert sich seit einem halben Jahrhundert darum, dass Briefe, Postkarten oder Pakete bei den Menschen in Mannheim ankommen. Während seiner 50 Dienstjahre als Postler hat er viel erlebt – zunächst als Zusteller und zuletzt als Postbetriebsassistent im Briefzentrum Käfertal. „Ein Job, der mich immer erfüllt hat“, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Als der heute 65-Jährige im September 1970 seine Ausbildung als Postjungbote am Paradeplatz beginnt, sind er und seine Kollegen noch fast ausschließlich zu Fuß in Mannheim unterwegs. „Das waren Zeiten, in denen wir bei der Deutschen Bundespost noch alles gemacht haben. Wir haben auch Rundfunkgebühren eingezogen und Renten ausbezahlt“, erinnert er sich. Mit einem ordentlichen Batzen Geld sei er noch bis in die 80er Jahre durch die Straßen gelaufen: „Angst vor Überfällen hatte damals keiner“, sagt er.

Doch nicht nur Finanzen, sondern auch Erdkunde stand bei Angestellten auf dem Plan: Weil die Post damals noch auf Schienen befördert wurde, musste Hoffert alle Bahnstrecken Deutschlands auswendig lernen: „Da gab es die Post noch nicht auf der Straße. Und in den Zügen wurde die Post vorsortiert, gebunden und die Beutel dann am Zielort ausgegeben“, erinnert sich der Mannheimer, der selbst in einigen Zügen mitgefahren ist. Mit 18 Jahren macht Hoffert den Führerschein bei seinem Arbeitgeber: „Das ging in vier Wochen in der posteigenen Fahrschule.“ Mit einem VW Bulli habe er schließlich Pakete zugestellt. Eine Auszeit vom bisherigen Berufsalltag nahm er im Alter von 24 Jahren: Er musste zur Bundeswehr. Dort erhielt er eines Tages – die ganze Kompanie musste sich aufstellen – eine Urkunde vom Hauptmann: „Ich wurde vom Postoberschaffner zum Posthauptschaffner ernannt.“ Auch nach der Bundeswehr-Zeit stellte er weiter Pakete zu, war zwischenzeitlich auch in der Postfachbearbeitung und im Briefeingang eingesetzt. Als das Briefzentrum in der Käfertaler Turbinenstraße 1996 gebaut wurde, stieß Hoffert kurze Zeit später hinzu.

Ohne Angst vor Hunden

„Die Zeit als Zusteller war wirklich toll, da ist man für sich selbst verantwortlich, hat seinen eigenen Bereich. Nach mir konnte man die Uhr stellen, ich war pünktlich“, sagt er nicht ohne Stolz. Auch mit den Tieren der Kunden habe er sich „immer gut verstanden“, lacht er. Leckerli für vierbeinige Angreifer habe er nie benötigt, kannte sich als langjähriger Hundebesitzer schließlich gut aus. „Und wenn man länger in einem Bezirk arbeitet, da weiß man, wer wo wohnt und wann wer zuhause ist.“

Die Einsatzgebiete in Mannheim, sagt Hoffert, sind so unterschiedlich wie die Stadt selbst: So sei die Neckarpromenade ein separater Bezirk: „Wenn man gut vorbereitet ist, braucht man auch gut drei Stunden für ein Hochhaus.“ In der Innenstadt erstrecke sich ein Bezirk über etwa zwei Quadrate. Ilvesheim und seine Aussiedlerhöfe waren ebenfalls lange Zeit sein tägliches Arbeitsareal. Bis zu zehn Kilometer marschierte er hier täglich durch seine Bezirke: „Zwei bis drei Paar Schuhe pro Jahr gehen dabei schon drauf.“ Und im Winter, „die früher härter waren“, habe er schon mal Schneeketten auf den Bulli aufziehen müssen: „Da war ja nicht gestreut. Einmal bin ich abseits der Straße gerutscht, aber ein Bauer hat mich rausgezogen, es ist nichts passiert.“

Hoffert hat in den 50 Jahren bei der Post auch die vielen Veränderungen seines Arbeitgebers verfolgt: beispielsweise die Umwandlung der staatseigenen Deutschen Bundespost in einen Privatkonzern. Oder die Wiedervereinigung, in deren Folge überall in Deutschland Briefzentren entstanden. Der Wechsel vom Transport von der Schiene auf die Straße. Und die Änderung von der vierstelligen Postleitzahl – in Mannheim die 6800 – auf die neue fünfstellige Ziffernfolge.

Eine Million Sendungen täglich

Im Mannheimer Briefzentrum, wo täglich rund eine Million Sendungen bearbeitet werden, stellt Michael Hoffert Betriebsmittel für die Sortierung bereit, hier verbringt der Jubilar seine letzten Arbeitstage. Noch bis Ende Oktober packt er in der Turbinenstraße mit an, beginnt seinen Dienst stets um 5 Uhr morgens. „Am 30. Oktober ist Schluss“, sagt er.

Auf seinen Ruhestand blickt der Postbetriebsassistent entspannt: „Ich habe ein gutes Gefühl, hab mein Ziel erreicht.“ Als leidenschaftlicher Motorradfahrer bleibt er der Post ohnehin erhalten, erklärt er schmunzelnd. Denn bei den Postbikern, einem bundesweiten Verein, will er auch im Ruhestand mitfahren. Schließlich soll in den kommenden Jahren auch das gelten, was 50 Jahre galt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.10.2020